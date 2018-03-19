Президент Боливии поприветствовал победу Путина на выборах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес приветствует победу действующего главы государства, кандидата Владимира Путина на выборах президента России.

Путин лидирует на выборах главы государства с 75,91% голосов избирателей после обработки данных 70,02% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ.

"Приветствуем убедительную победу брата, президента России Владимира Путина, переизбранного с более чем 70 процентами поддержки народа на выборах. Россия уважает достоинство народов и гарантирует геополитический баланс и международный мир перед натиском империализма", — написал Моралес в Twitter.

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