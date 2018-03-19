Путин набрал почти 71% голосов в Москве после обработки 52% бюллетеней

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин по результатам обработки 52,02% протоколов по-прежнему лидирует в Москве и набирает 70,76% голосов, Павел Грудинин — 12,35%, Владимир Жириновский — 4,64%, на четвертом месте — Ксения Собчак с 4,19% голосов, следует из данных Московской городской избирательной комиссии.

Согласно материалам, кандидат в президенты Григорий Явлинский набрал среди столичных избирателей 3,27% голосов, Борис Титов — 1,61%, Сергей Бабурин — 0,99%, Максим Сурайкин — 0,73% голосов.

Явка после обработки 52% бюллетеней в столице составляет 58,19%.

Выборы президента России проходили ‪18 марта‬ по всей стране. В столице в этот день работали более 3,6 тысячи избирательных участков. Как ранее отметил глава городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, явка на президентских выборах в Москве оказалась выше, чем по стране в целом.

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