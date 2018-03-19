Толстой считает важным обеспечение прав граждан голосовать за границей

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Обеспечение прав граждан РФ в консульских учреждениях за границей — фундаментальная часть международного права, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Я считаю, что обеспечение прав граждан России голосовать на выборах в консульских учреждениях за границей — это фундаментальная часть как международного права, так и любой уважающей себя политической силы в любой стране мира. Поэтому если это провокации, то очень жаль", — сказал Толстой.

По его мнению, те россияне, которые проголосовали в воскресенье внутри страны, "компенсировали, если кому-то не дали проголосовать за рубежом".

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пустили внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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