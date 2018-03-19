С рабочим настроем: строители моста в Крым показали высокую явку на выборах

КРАСНОДАР, 19 мар — РИА Новости. Строители моста через Керченский пролив показали высокую активность на выборах президента России — явка составила более 97%, на участок они приходили в приподнятом и одновременно рабочем настроении, а за ходом голосования наблюдал главный символ стройки, кот Мостик.

Высокая активность



На Таманском полуострове участок для голосования был сформирован в вахтовом городке, где сейчас живут около 3 тысяч человек. Один из модулей рабочего поселка был оборудован кабинами для заполнения бюллетеней и урнами.

Рабочие приступили к голосованию еще в сумерках. Территориальный избирком разрешил открыть участок в вахтовом городке Тамани на два часа раньше — в 6 утра, чтобы строители, работающие с 7 часов, успели проголосовать до выезда на стройплощадку.

Местные жители из Керчи, Тамани и других близлежащих населенных пунктов, принимающие участие в строительстве моста, голосовали на избирательных участках по месту жительства, уточнили в информационном центре "Крымский мост".

По данным председателя участковой избирательной комиссии Алексея Басловяка, активность в вахтовом городке была высокой, явка здесь составила более 97%.

С рабочим настроем



На выборы строители приходили в приподнятом настроении, многие улыбались, шутили друг с другом.

"Настроение у меня отличное. Мы с супругой вместе работали на строительстве Олимпиады в Сочи, теперь вместе работаем на строительстве Крымского моста, но еще мы вместе воспитываем нашего сына. Хотим, чтобы он жил и учился в процветающей стране. И нам не безразлична судьба нашей любимой родины России, поэтому наш долг был сегодня прийти и сделать свой правильный выбор", – сказал РИА Новости Юрий Бесков, начальник технической службы компании "СГМ-Мост", отвечая на вопрос, с каким настроением пришел на выборы и почему решил проголосовать.

Строители также отмечали, что у них рабочий настрой, ведь "предстоит еще многое сделать".

"У меня бодрое и рабочее настроение. Я проголосовал за будущее России, для меня главное – мир и стабильность. А теперь поеду на работу", – поделился строитель из Ростовской области.

Кот "обеспечил явку"



По данным в участковом избиркоме, символ стройки моста через Керченский пролив — кот Мостик — пришёл на избирательный участок раньше всех, чтобы проверить его готовность к голосованию. Затем кот отправился по своим делам, а днем вернулся на участок вновь, занял место для наблюдателей, осмотрелся и прошел между урнами для бюллетеней.

На страницах кота в соцсетях позже появился ролик, на кадрах которого Мостик лежит на столе членов участковой избирательной комиссии и смотрит по сторонам. "Обеспечил явку!" — заявил кот в своих аккаунтах.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.