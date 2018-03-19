Михалков о реакции мира на итоги выборов: ни камни, ни грязь нам не страшны

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков, доверенное лицо Владимира Путина, отвечая на вопрос о том, как мир воспримет итоги президентских выборов, на которых побеждает действующий глава государства, заявил, что "ни камни, ни грязь нам не страшны".

Путин лидирует на выборах главы государства с 75,91% голосов избирателей после обработки данных 70,02% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ.

"Мы же видим истерику. Понимаете, какая штука: есть чудная мудрость восточная — "кидай в меня камни, кидай в меня грязь, я река". Мы река, и поэтому ни камни, ни грязь нам не страшны", — сказал Михалков, отвечая на вопрос ведущей телеканала "Россия 24" о том, как воспримет мир итоги выборов в России.

По его мнению, стабильность и преемственность — это основа России.

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