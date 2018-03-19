Путин набрал около 90% в ходе голосования россиян в Ереване

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

ЕРЕВАН, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин набрал около 90% голосов на голосовании россиян в Ереване, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Армении Вероника Артенян.

Избирательный участок был организован на территории дипмиссии.

"По предварительным данным, в президентских выборах в Ереване приняли участие порядка 5 тысяч человек, Владимир Путин набрал около 90% голосов", — сказала Артенян, отметив, что это результаты голосования лишь в Ереване.

Граждане России, постоянно проживающие либо временно находящиеся в Армении и достигшие 18-летнего возраста, проголосовали на двух основных избирательных участках: в российском посольстве в Ереване и в генконсульстве в Гюмри.

Для жителей городов Горис, Капан и Сисиан (Сюникская область на юге Армении) в первую декаду марта было организовано досрочное выездное голосование силами участковой избирательной комиссии. Для организации голосования военнослужащих и членов их семей были также образованы четыре дополнительных избирательных участка в местах расположения частей Минобороны России на территории Армении.

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