Результаты выборов: Россия не поддалась внешнему влиянию

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Прошедшие выборы президента РФ свидетельствуют о том, что российское общество прошло экзамен на политическую зрелость, внешнее давление на страну не достигло своих целей, а дало обратный эффект, консолидировав россиян, считают российские парламентарии. По мнению политологов, комментирующих предварительные результаты голосования, первая тройка кандидатов — Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский — была ожидаемой, а предварительные результаты выборов уже существенно не изменятся.

По итогам обработки данных с половины избирательных участков, Владимир Путин лидирует на выборах президента России: его результат после обработки 70,02% составил 75,91% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) набирает 12,59%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 6,08%, Ксения Собчак — 1,48%, Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0,88%, бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста) – 0,68, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") — 0,64%.

Экзамен на политическую зрелость пройден



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя прошедшие выборы, заявила, что в России общество прошло экзамен на политическую зрелость.

"Президентские выборы — это проверка страны, общества на политическую зрелость. Общество, политическая система этот экзамен выдержали, выборы состоялись", — сказала спикер СФ.

Сенатор уверена, что сомнений в легитимности выборов быть не может. При этом Матвиенко отметила, что Запад предпринял беспрецедентное давление на РФ перед выборами президента. В частности, она напомнила, что за неделю до голосования появилось дело с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Было оказано беспрецедентное давление политическое, экономическое. Видимо, ожидалось, что не будет такой поддержки кандидатов на предстоящих выборах", — отметила спикер СФ.

"Но нашими людьми нельзя манипулировать, россияне консолидировались, сплотились против этого давления", — подчеркнула она.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, выборы президента показали, что давление на РФ и провокации антироссийских сил дали обратный эффект.

"Сегодняшние выборы доказали, что антироссийски настроенные силы, которые постоянно оказывают давление на нашу страну, устраивают политические провокации, шантажируют санкциями и пытаются создать вокруг России сложную международную обстановку, добились обратного эффекта. Наша большая и сильная страна продемонстрировала свое единство и способность на самом высоком уровне провести честные, открытые, абсолютно прозрачные выборы, в легитимности которых ни у кого не может быть никаких обоснованных сомнений", — сказал депутат, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, рекордное число иностранных наблюдателей, которые посетили избирательные участки в разных регионах страны, в том числе в Крыму, подтвердили открытость и прозрачность избирательного процесса, а также большую активность россиян.

Тройка лидеров была ожидаемой



По мнению политолога Александра Конькова, первая тройка кандидатов, по предварительным данным, набравших наибольшее число голосов избирателей, была ожидаемой.

"Предварительные итоги голосования за действующего главу государства Владимира Путина в среднем подтвердили данные опросов, которые проводили среди россиян различные фонды перед выборами", — сказал Коньков РИА Новости в воскресенье.

По его мнению, значительный рост поддержки гражданами РФ своего президента — на 10% по сравнению с выборами 2012 года — говорит о том, что "для российского общества Путин — национальный лидер, которого поддерживает большинство граждан".

Коньков подчеркнул, что россияне поддерживают те достижения и приоритеты президента, которые он ставит как на международной арене, так и во внутренней политике. "Путин смог продемонстрировать избирателям не столько конечные результаты, сколько заделы на будущее, которые можно масштабировать", — отметил собеседник агентства.

Комментируя второе место в предварительных результатах кандидата от КПРФ Павла Грудинина, Коньков отметил, что коммунисты являются второй политической силой в стране и, практически, могут выдвинуть даже неизвестного избирателю кандидата.

"Часть общества демонстрирует приверженность идеям коммунистов, это единственная последовательная политическая сила, которая в состоянии противостоять "Единой России" как партии власти", — сказал эксперт.

Для лидера ЛДПР Владимира Жириновского это, скорее всего, был "финальный аккорд его президентских амбиций", полагает Коньков. В целом, по мнению эксперта, политическая система России продемонстрировала свою стабильность, а интерес россиян к выборам говорит о все большей вовлеченности граждан в политические процессы в стране.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что большая явка наблюдалась на этих президентских выборах из-за того, что на выборы пришли избиратели из "ядерного" электората Путина. "Это те люди, которые не хотели идти, потому что считали, что он и так победит", — пояснил собеседник агентства.

"Грудинин вышел достаточно высоко. Тут сейчас будет "тряска", надо посмотреть на конечный результат, но уже, скорее всего, с большой степенью вероятности, он будет вторым", — добавил Абзалов.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что результаты президентских выборов уже не претерпят существенных изменений.

"Колебания, если возможны, то только в несколько процентных пунктов, и только у Владимира Путина и Павла Грудинина. Результаты остальных кандидатов, я думаю, если и будут меняться, то в десятые доли процента", — заявил Макаркин РИА Новости.

Протестный электорат у Собчак



Комментируя результат Ксении Собчак, Дмитрий Абзалов отметил, что она забрала себе часть протестного электората оппозиционного политика Алексея Навального, тем самым обеспечив себе количество голосов, которое, по предварительным подсчетам, превышает то, которое ей прогнозировали изначально. По его словам, ее задачей было "привести избирателей, которые не ходили на избирательные участки и не голосовали".

"Она не забрала их (голоса) у первого лица и, предположим, у левых, но люди, которые пришли на эту дополнительную явку в агломерациях, как раз ее начали активно двигать. Можно сказать, она "села" как раз на городской электорат… У нее хорошие показатели в миллионниках, и можно сказать, что она "поедает" электорат Навального", — говорит политолог.

Политолог Владимир Слатинов полагает, что Собчак смогла эффективно использовать избирательную кампанию, чтобы стать федеральным политиком.

"Собчак провела достаточно эффективную кампанию. Я скажу честно, что даже я, в принципе, не ожидал такой наступательной и мощной кампании. Она очень жестко работала на либеральный электорат", — сказал РИА Новости Слатинов.

Он также отметил, что многие упрекали Собчак за то, что она не пытается расширить свой электорат, но, тем не менее, она достаточно эффективно работала со своим избирателем. По мнению Слатинова, Собчак показала себя хорошим политическим бойцом, который умеет мобилизовать свою целевую группу.

"Главная ее цель достигнута — в рамках этой кампании она стала федеральным политиком. Она использовала кампанию, чтобы стать политиком федерального уровня", — резюмировал эксперт.

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