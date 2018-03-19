Жириновский спрогнозировал результаты выборов президента в 2024 году

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предварительные итоги президентских выборов, состоявшихся в РФ в воскресенье, прогнозирует победу кандидата от власти на следующих выборах в 2024 году.

"Такие результаты никого не радуют. Чему радоваться, если итоги объявили за год? Можно точно также сказать, что кандидат от власти победит и в 2024 году с результатом 60-70%. Демократии нет, свободных выборов нет как при царе, как при коммунистах — страна у нас такая", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с 75,91% голосов избирателей после обработки данных 70,02% протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 12,59% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 6,08% голосов.

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