Михалков считает, что культурная элита не должна добиваться власти

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков, доверенное лицо лидирующего на выборах кандидата в президенты Владимира Путина, считает, что культурная элита не должна добиваться власти, а власть не должна заигрывать с культурной элитой — и то, и другое пагубно для обеих.

"Вы знаете, я понимаю, что навлеку на себя гнев и негодование моих многих коллег, но я убежден, что культурная элита не должна добиваться власти, а власть не должна заигрывать с культурной элитой — и то, и другое пагубно и для элиты, и для государства", — ответил Михалков на вопрос ведущей телеканала "Россия 24" о том, сгладился ли раскол в культурной элите или по-прежнему находится в зоне высокого риска.

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