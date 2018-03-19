Эксперт рассказал, как итоги выборов скажутся на отношениях с Венесуэлой

КАРАКАС, 19 мар — РИА Новости. Переизбрание Владимира Путина на президентских выборах в России благотворно повлияет на экономические и торговые отношения РФ с Венесуэлой, заявил РИА Новости эксперт центра по международным исследованиям Центрального университета Венесуэлы Эрнесто Вонг.
"В случае Венесуэлы (победа Путина) прямым образом укрепит экономические, военные и торговые отношения, а также соглашения в области энергетики", — заявил Вонг.
По словам Вонга, "тесные отношения" идут на пользу Венесуэле. "В отношениях между Россией и Венесуэлой есть тенденции, которые будут усиливаться, будет усиливаться безопасность в Венесуэле в этом союзе с Россией", — заявил эксперт.
Данные Центризбиркома по итогам обработки 60% протоколов свидетельствуют, что действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,57% голосов. Павел Грудинин от КПРФ набирает 12,92%, далее следует Владимир Жириновский от ЛПДР с 6,19%, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" с 1,4%.
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