Грудинин после обработки 70% протоколов получил 12,59% голосов

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 12,59% голосов избирателей по итогам обработки 70,02% протоколов участковых комиссий, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 6,08% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Лидирует действующий президент РФ Владимир Путин с 75,91% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Выборы президента России состоялись 18 марта.

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