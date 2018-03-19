Эксперт: результат КПРФ на выборах может завершиться расколом партии

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Результат КПРФ на президентских выборах в России может завершиться расколом партии и коммунистического электората, заявил РИА Новости член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

Ранее в Центризбиркоме РФ сообщили, что действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,57% голосов после обработки 60% протоколов. Павел Грудинин от КПРФ набирает 12,92%, Владимир Жириновский от ЛПДР с 6,19%.

"То, что Зюганов решил отойти на второе место и выдвинуть Грудинина от партии, спасло КПРФ в первом приближении, Жириновский явно проиграл. В первом приближении, потому что политическая жизнь после выборов при всей их важности не заканчивается, фигура Грудинина расколола и электорат, и партию. Пока не понятно, смогут ли коммунисты восстановить партию и единство коммунистического электората после выборов", — считает Зудин.

В целом политолог назвал предварительные результаты голосования крупной неудачей кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского. Он пояснил, что интригой этих выборов была борьба за второе место "в лагере думской оппозиции".

"Маневр Зюганова стал главной причиной, помешавшей Жириновскому выиграть эту борьбу", — заключил эксперт.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>