Эксперт: результат КПРФ на выборах может завершиться расколом партии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Результат КПРФ на президентских выборах в России может завершиться расколом партии и коммунистического электората, заявил РИА Новости член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.
Ранее в Центризбиркоме РФ сообщили, что действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,57% голосов после обработки 60% протоколов. Павел Грудинин от КПРФ набирает 12,92%, Владимир Жириновский от ЛПДР с 6,19%.
"То, что Зюганов решил отойти на второе место и выдвинуть Грудинина от партии, спасло КПРФ в первом приближении, Жириновский явно проиграл. В первом приближении, потому что политическая жизнь после выборов при всей их важности не заканчивается, фигура Грудинина расколола и электорат, и партию. Пока не понятно, смогут ли коммунисты восстановить партию и единство коммунистического электората после выборов", — считает Зудин.
В целом политолог назвал предварительные результаты голосования крупной неудачей кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского. Он пояснил, что интригой этих выборов была борьба за второе место "в лагере думской оппозиции".
"Маневр Зюганова стал главной причиной, помешавшей Жириновскому выиграть эту борьбу", — заключил эксперт.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.