Явлинский поблагодарил избирателей, проголосовавших за него

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский считает, что партия "Яблоко" провела прекрасную кампанию и поблагодарил своих избирателей.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набирая 75,57% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома по итогам обработки 60% протоколов. Кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский набирает 0,85% голосов.

"Мы благодарим всех избирателей России, проголосовавших за правду, за альтернативу и перемены. Миллион голосов, которые мы получили, — это немало и это дорогого стоит", — сказал Явлинский журналистам в воскресенье.

По его словам, его избиратели понимают, в каком положении находится страна, они хотят ее изменить и знают, как это сделать.

"Мы провели прекрасную кампанию – я видел тысячи молодых людей, которые поверили в иное будущее. Я по-настоящему рад, что со многими из них – теми, кто собирал подписи, агитировал, поддерживал нас, мне удалось пообщаться лично", — подчеркнул он.

Он заметил, что вместе с миллионом россиян требует перемен. "Мы не опускаем руки, мы будем продолжать бороться за достойное будущее, за изменения в стране. И я уверен, что рано или поздно мы победим", — добавил Явлинский.

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