Михалков считает, что Путину и команде необходимо вырастить преемственность

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков, доверенное лицо лидирующего на выборах кандидата в президенты Владимира Путина, считает, что Путину и его команде в ближайшие годы нужно выращивать смену.

"Я убежден абсолютно, что так или иначе должна быть преемственность, я совершенно уверен в том, что в следующие годы Путину и его команде нужно выращивать так сказать то будущее, ту преемственность, которую можно передать в руки, и страну, те мысли, те идеи, те наработки, которые сделаны", — сказал Михалков в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению режиссера, "нужно привлекать людей из русской провинции", талантливых, нужно приводить к власти людей, которые знают проблемы своих мест, которые умеют работать, которые понимают величину страны.

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