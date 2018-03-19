Путин поддержал волонтерский проект своего штаба

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Владимир Путин поддержал проект по рассказу об основных достижениях России и их популяризации, который решили реализовать волонтеры его штаба.

"Мы так классно сдружились за это все время, и нам хочется продолжить свою деятельность. И у нас зародилась идея сделать проект нашей победы. У нас действительно очень много новых достижений в России, но, к сожалению, далеко не все об этом знают. И мы хотели бы рассказывать все гражданам", — сказала одна из девушек-волонтеров.

Путин поддержал начинание.

"Это очень важно. Не бахвалиться, а именно показывать результат, чтобы побуждать к новым победам. Это важно", — отметил он.

"Обязательно договоримся о форме организации такой работы", — добавил Путин.

Экономика на уровне обороны

На встрече с волонтерами один из доверенных лиц Путина также заметил, что в этот раз военных не пришлось агитировать голосовать за него.

"Я думаю, что они должны быть довольны тем, что сделано по линии обеспечения безопасности", — сказал он.

"Я уже знаю, как армия голосовала, так что спасибо им", — добавил он.

В ответ на замечание о том, что теперь нужно экономку вывести на тот же уровень, что и оборону, Путин напомнил о своем послании Федеральному Собранию.

"Первая часть послания, гражданская, мы работали над ней почти год. И если посмотреть внимательно — я говорил блоками, но они чрезвычайно важны. Чтобы добиться результата по этим блокам, надо очень много совместно напряженно работать", — отметил Путин.

"Причем нужно будет преодолевать некоторые барьеры, которые нарастали на протяжении многих, многих лет, и для этого точно совершенно нам нужно несколько вещей сделать. Нам нужно, чтобы все наши действия были понятны людям, прозрачны и чтобы на основании этой прозрачности и понимания, что мы делаем, возникала консолидация при решении этих непростых вопросов", — отметил он.

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