Штаб Титова завершил работу раньше всех

Кандидат в президенты РФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов

Кандидат в президенты РФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ситуационный штаб кандидата в президенты России Бориса Титова в Москве завершил свою работу раньше всех.

Титов 18 марта вместе со своей семьёй проголосовал в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

Последнее прямое включение с Титовым из Абрау-Дюрсо состоялось в 20.30. На нем кандидат обсудил со своим доверенным лицом Александром Хуриджи явку и нарушения, выявленные в ходе голосования.

После завершения трансляции сотрудники штаба и журналисты начали расходиться.

Титов стал жителем Абрау-Дюрсо в начале февраля.

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