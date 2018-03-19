Москалькова обратилась в ООН И ОБСЕ из-за ситуации с выборами на Украине

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару по правам человека ООН, ОБСЕ, Совет Европы, БДИЧ и глобальный альянс омбудсменов в связи с недопуском россиян к избирательным участкам на Украине.

"Я обратилась к верховному комиссару по правам человека ООН, Совет Европы, в БДИЧ и ОБСЕ и глобальный альянс омбудсменов с тем, чтобы реакция какая-то наступила. Потому что такое вопиющее нарушение прав не просто не содействует избирательному праву, оно противодействует. Оно должно найти отклик в сердцах международного сообщества", — сказала РИА Новости Москалькова.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пустили внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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