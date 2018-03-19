Путин пообещал наращивать партнерство с Китаем

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Китай является стратегическим партнером России, Москва дорожит этим партнерством и будет его наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Китай — наш стратегический партнер. Уровень отношений между Россией и Китаем беспрецедентно высокий. Мы этим очень дорожим. Мы поздравляем председателя Си Цзиньпина с его переизбранием на новый срок в качестве председателя КНР и выражаем уверенность, что под его руководством Китай с нашей стороны, России, безусловно, будем делать все для того, чтобы наращивать российско-китайское взаимодействие", — заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос о перспективах двусторонних отношений с Китаем.
"Председатель Си Цзиньпин ставит перед собой и перед страной масштабные задачи развития Китая. Мы желаем удачи китайскому руководству и китайскому народу в решении этих задач" — добавил российский лидер.
По словам Путина, Китай реализует ряд крупных проектов таких, как Шелковый путь, в рамках страны могут строить сотрудничество.
"Я сейчас не буду говорить о конкретных направлениях нашего сотрудничества, но, мы считаем, что это вполне сопоставимо с нашими проектами по строительству Евразийского экономического союза, по строительству Евразийского партнерства в широком смысле этого слова. Наши интересы здесь совпадают. У нас очень много конкретной совместной работы", — отметил он.
Ранее в субботу утром депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.