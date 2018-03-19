Путин пообещал наращивать партнерство с Китаем

Владимир Путин на митинг-концерте на Манежной площади в Москве, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2018

Владимир Путин на митинг-концерте на Манежной площади в Москве, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Китай является стратегическим партнером России, Москва дорожит этим партнерством и будет его наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Китай — наш стратегический партнер. Уровень отношений между Россией и Китаем беспрецедентно высокий. Мы этим очень дорожим. Мы поздравляем председателя Си Цзиньпина с его переизбранием на новый срок в качестве председателя КНР и выражаем уверенность, что под его руководством Китай с нашей стороны, России, безусловно, будем делать все для того, чтобы наращивать российско-китайское взаимодействие", — заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос о перспективах двусторонних отношений с Китаем.

"Председатель Си Цзиньпин ставит перед собой и перед страной масштабные задачи развития Китая. Мы желаем удачи китайскому руководству и китайскому народу в решении этих задач" — добавил российский лидер.

По словам Путина, Китай реализует ряд крупных проектов таких, как Шелковый путь, в рамках страны могут строить сотрудничество.

"Я сейчас не буду говорить о конкретных направлениях нашего сотрудничества, но, мы считаем, что это вполне сопоставимо с нашими проектами по строительству Евразийского экономического союза, по строительству Евразийского партнерства в широком смысле этого слова. Наши интересы здесь совпадают. У нас очень много конкретной совместной работы", — отметил он.

Ранее в субботу утром депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок.

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