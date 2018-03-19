Мировые СМИ о победе Путина: большая поддержка и вопрос о преемнике

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Западные СМИ отмечают, что выборы президента РФ, прошедшие в четвертую годовщину присоединения Крыма к России, а также на фоне ухудшения отношений с Западом, ознаменовались ростом явки по сравнению с 2012 годом.

Выборы президента России состоялись 18 марта. На этот пост претендовали восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Предварительные данные после обработки 60% протоколов с участков свидетельствуют, что Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 75,57% голосов избирателей.

Помогла внешняя политика

Западные СМИ с интересом следили не только за исходом выборов, а в первую очередь за тем, какой окажется явка на выборах в 2018 году. "Самым большим вопросом был уровень явки. Пока независимые исследования показывают, что большинство россиян продолжают поддерживать Путина в качестве президента, недостаток неопределенности или популярных оппозиционных кандидатов угрожал привести к тому, что люди останутся дома", — пишет Washington Post.

Газета отмечает, что "Кремль, по словам аналитиков, надеялся на высокую явку, чтобы обеспечить законность еще одного срока Путина". Тем не менее, западные издания, в частности французская газета Parisien, констатируют, что явка на выборах "в гигантской стране, которая насчитывает не менее 11 часовых поясов", увеличилась по сравнению с 2012 годом. Wall Street Journal пишет, что "внешняя политика Путина вместе с усилиями по восстановлению российских Вооруженных сил стала частью попыток… усилить позиции страны на мировой арене — кампания, которая помогла (Путину — ред.) достигнуть большой популярности среди народа".

Задачи на ближайшие шесть лет

Западные газеты отмечают, что предварительные итоги голосования свидетельствуют о победе Путина. "Путин обеспечил себе срок до 2024 года", — пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung. И так как победа Путина сомнений не вызывает, СМИ переходят к анализу того, какие задачи стоят перед Путиным в ближайшие шесть лет. Испанская Vanguardia отмечает, что в ходе следующих шести лет у власти Путину будет необходимо решить много задач. "Внутренние проблемы — продолжать борьбу с бедностью и поднимать экономику после кризиса, и внешние вопросы с западными странами", — пишет Vanguardia. Но, как отмечает издание, одному вопросу нужно уделить много внимания — "имени преемника, потому что очень вероятно, что 2024 год будет последним годом с Путиным у власти". Газета пишет, что "оппозиционные политики выступают с критикой по поводу того, что место главы государства занято одним и тем же человеком в течение многих лет, в то же время эксперты согласны, что, из-за этого Путину и его ближайшему окружению будет трудно найти человека или формулу, которая после его ухода поможет поддерживать объединенной политическую систему".

Западные СМИ также констатируют, что Путин переизбран президентом в момент, когда отношения с Западом существенно ухудшились. Немецкая газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что "выборы состоялись в разгар усилившейся напряженности в отношениях с Западом". В частности, издание пишет об отравлении экс-полковник запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, что стало причиной высылки из Великобритании 23 российских дипломатов. Стоит отметить, что охлаждение отношений между Лондоном и Москвой сказалось и на интересе, а точнее его отсутствии, у британских СМИ к выборам в России. В отличие от французских, испанских и американских газет, британские издания пока не спешат выносить российские выборы на передовицы. При этом другие западные СМИ, в частности телеканал CNN, активно обсуждают эту тему: следят за обновлениям данных, публикуют аналитические статьи и мнения экспертов. Аналитик телеканала Саманта Виноград убеждена, что переизбрание Путина привнесет еще больше "враждебности" в отношения России и Запада.

По мнению немецкого журнала Spiegel, вопрос был не в том, победит ли Путин, а в том, с каким количеством голосов. При этом западные СМИ с интересом обсуждают других кандидатов – кто они и что предлагают избирателям. "Дебаты о лучшей программе для будущего России не состоялись", — пишет Spiegel. Издание отмечает, что в теледебатах Путин не принимал участия, Жириновский обозвал Собчак, а Сурайкин грозился сломать челюсть Грудинину. При этом французская Parisien пишет, что Грудинин является "особенностью этих выборов", так как он является кандидатом от КПРФ, но при этом не имеет партбилета. "Единственный серьезный соперник, Алексей Навальный, был не допущен до участия в выборах", — отмечает New York Times. "Многие избиратели, однако, считали, что выбор какого-либо из оппозиционных кандидатов будет похож на обращение к одному из семи гномов с просьбой принять на себя роль Белоснежки", — отмечает издание.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>