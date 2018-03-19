Путин об отравлении Скрипаля: в РФ не сделали бы такого накануне выборов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — чушь, никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в избирательном штабе.

"Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволили подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо", — сказал Путин.

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