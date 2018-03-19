Путин заявил, что Россия готова сотрудничать в расследовании дела Скрипаля

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами в избирательном штабе по итогам президентских выборов.

"Мы готовы к сотрудничеству. Мы сразу об этом сказали. Готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность с обратной стороны, мы пока этого не видим", — сказал Путин.

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