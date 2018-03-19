Путин философски ответил, изменится ли он в новом сроке

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин, побеждающий на выборах президента России, отвечая на вопрос, изменится ли он в новом сроке, процитировал древнегреческого философа Гераклита.

"Всё течет, всё меняется… Мы все меняемся", — сказал Путин, отвечая в своем предвыборном штабе на вопрос журналиста: "Мы увидим нового Владимира Путина или прежнего?"

Путин лидирует на выборах с 75,57%, свидетельствуют данные Центризбиркома по итогам обработки 60% протоколов.

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