Президент и премьер Сербии поздравили Путина с победой на выборах

БЕЛГРАД, 18 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Ана Брнабич направили Владимиру Путину поздравления в связи с победой на президентских выборах в России.

Действующий президент РФ лидирует на выборах главы государства, набирая ровно три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков, свидетельствуют предварительные данные ЦИК России.

"Уверен, что своим исключительным талантом лидера с четким представлением и сильной волей, как и ответственностью и приверженностью работе, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов и в осуществлении планов ее дальнейшего всеобъемлющего развития", — цитирует пресс-служба Вучича поздравление.

"Очень Вам благодарен за Ваш личный вклад в укрепление традиционной и истинной дружбы двух наших стран, а также за защиту государственных интересов Сербии, которая видна через поддержку в ООН, и во всех других международных организациях, где Сербия защищает свою целостность, достоинство и традицию свободолюбия", — приводит слова сербского лидера кабинет. Вучич подтвердил также, что Сербия является "искренним другом и надежным партнером России".

Ана Брнабич, в свою очередь, отметила, что победа Путина на выборах стала убедительной.

"Достигнутый вами результат только подтверждает широкую поддержку, которая у вас есть для всех сложных реформ, которые вы до сих пор успешно провели или только намереваетесь проводить. Это говорит о том, что ваши граждане видят в вас настоящего лидера, который готов идти навстречу всем вызовам в предстоящее время", — заявила Брнабич.

"Сербию и Россию связывают добрые дружеские и сердечные отношения, и я полагаю, что и в будущем два наших государства и наши граждане расширят это сотрудничество во всех областях", — написала Брнабич в поздравлении.

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