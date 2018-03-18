Путин: политические силы не должны руководствоваться клановыми интересами

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Политические силы в России должны руководствоваться не групповыми, клановыми, а общенациональными интересами, заявил Владимир Путин, побеждающий на выборах президента.

"Нам очень важно, чтобы… различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными", — сказал Путин в своем штабе.

Путин лидирует на выборах президента России, набирая ровно три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК России.

Результат Путина после обработки 50,01% составил 75,01% голосов.

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