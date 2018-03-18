Явлинский заявил, что прошедшие выборы были мало похожи на настоящие

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский заявил, что прошедшие выборы были мало похожи на настоящие, но он этого ожидал.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набирая ровно три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков, свидетельствуют предварительные данные ЦИК России. Явлинский набирает 0,82% голосов.

"Мы прекрасно понимали, что эта процедура мало похожа на настоящие выборы — непропорциональное освещение в СМИ, спойлеры, административное давление. Но мы участвовали в ней, потому что это была единственная возможность потребовать перемен", — сказал Явлинский журналистам в воскресенье.

По его словам, он не удивлен тому, как прошли выборы, потому что он этого и ожидал.

"Неважно, как мало процентов, теперь объявят мне и как много Путину, важно, что теперь будет со страной. Мы предупреждаем еще раз — страна идет к опасной пропасти, впереди плохие времена, и возможностей изменить это осталось меньше", — подчеркнул он.

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