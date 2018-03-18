Путин планирует встретиться с другими кандидатами в президенты

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретится с другими кандидатами на состоявшихся выборах главы государства.

"Да, планирую", — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе в ответ на соответствующий вопрос.

Он отметил, что администрация президента свяжется с кандидатами. "Администрация с ними свяжется. Мы договоримся, и я их приглашу на встречу. Всех", — подчеркнул Путин. Он не уточнил сроков проведения такой встречи.

Путин лидирует на выборах президента России, набирая ровно три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК России.

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