Титов и Сурайкин после обработки 50% протоколов набирают по 0,65% голосов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин после подсчета данных о голосовании на половине избирательных участков идут наравне, набирая на выборах президента РФ каждый по 0,65% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России.

Результаты обоих этих кандидатов после обработки 50,01% протоколов участковых комиссий составили 0,65% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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