Путин анонсировал изменения в правительстве после инаугурации‍

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин, побеждающий на выборах президента России, заявил, что все изменения в структуре правительства произойдут после инаугурации.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать, поэтому основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", — сказал Путин в предвыборном штабе, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом глава государства выразил надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы. "Вот я сейчас на площади был (Манежной), и один из участников митинга мне крикнул: "Мы — ваша команда". И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы наша команда на ближайшие годы сохранилась и чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России. Спасибо вам большое", — сказал он.

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