По данным ЦИК, Грудинин набирает 13,39% после обработки 50% протоколов

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 13,39% голосов избирателей по итогам обработки половины протоколов с участков, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Выборы президента России состоялись 18 марта.

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