Явлинский набирает 0,82% после обработки данных с половины участков

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский после обработки данных с половины участков набирает 0,82% голосов на выборах президента РФ, следует из данных российского Центризбиркома.

Его результат после обработки 50,01% протоколов участковых комиссий составляет 0,82% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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