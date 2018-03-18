На митинг-концерт на Манежной площади пришли более 35 тысяч человек

Митинг-концерт на Манежной площади в Москве

Митинг-концерт на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Почти 35 тысяч человек посетили праздничный концерт на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по столице.

"На Манежной площади завершается праздничный концерт "Россия. Севастополь. Крым". В мероприятии приняли участие более 35 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.

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