Бабурин набирает 0,63% после обработки 50% протоколов

Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время Онлайн марафона Ночь выборов 2018 – LIVE

Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время Онлайн марафона Ночь выборов 2018 – LIVE

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин на выборах президента РФ получает 0,63% голосов избирателей по итогам обработки 50% протоколов с участков, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени — по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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