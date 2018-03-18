Собчак набирает 1,42% голосов после обработки 50% протоколов

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак в предвыборном штабе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак после обработки данных о результатах голосования с половины избирательных участков набирает 1,42% голосов на выборах президента РФ, следует из данных ЦИК России.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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