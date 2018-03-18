Путин набирает 75% голосов после подсчета данных с половины участков

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набирая ровно три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК России.

Результат Путина после обработки 50,01% составил 75,01% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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