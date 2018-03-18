Путин заявил, что его результат на выборах - это признание работы

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что его результат на президентских выборах — признание сделанного за последние годы и оказание доверия.

"Вы — наша общая команда, я — член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно", — сказал Путин, выступая на митинг-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве.

По предварительным данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента РФ с 74,22% голосов избирателей после обработки 40% протоколов с участков.

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