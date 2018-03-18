Политолог назвал ожидаемой тройку лидеров по предварительным итогам выборов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Первая тройка кандидатов, по предварительным данным, набравших наибольшее число голосов избирателей, была ожидаемой. Высокая явка на выборах свидетельствует о возросшем интересе россиян к политике, считает политолог Александр Коньков.
По предварительным данным, действующий президент РФ Владимир Путин набрал более 73%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — около 15%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — около 7% голосов избирателей.
"Предварительные итоги голосования за действующего главу государства Владимира Путина в среднем подтвердили данные опросов, которые проводили среди россиян различные фонды перед выборами", — сказал Коньков РИА Новости в воскресенье.
По его мнению, значительный рост поддержки гражданами РФ своего президента — на 10% по сравнению с выборами 2012 года — говорит о том, что "для российского общества Путин — национальный лидер, которого поддерживает большинство граждан".
Коньков подчеркнул, что россияне поддерживают те достижения и приоритеты президента, которые он ставит как на международной арене, так и во внутренней политике. "Путин смог продемонстрировать избирателям не столько конечные результаты, сколько заделы на будущее, которые можно масштабировать", — отметил собеседник агентства.
Развитие экономики, социальной базы позволяет обеспечить суверенитет страны в мире, добавил он.
Комментируя "второе место" кандидата от КПРФ Павла Грудинина, Коньков отметил, что коммунисты являются второй политической силой в стране, и практически, могут выдвинуть даже неизвестного избирателю кандидата.
"Часть общества демонстрирует приверженность идеям коммунистов, это единственная последовательная политическая сила, которая в состоянии противостоять "Единой России" как партии власти", — сказал эксперт.
Для Жириновского это скорее всего был "финальный аккорд его президентских амбиций", полагает Коньков.
"В целом, политическая система России продемонстрировала свою стабильность. Интерес россиян к выборам говорит о все большей вовлеченности наших граждан в политические процессы России", — заключил он.
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