Зюганов попросил Грудинина не сообщать о планах на следующие выборы

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

МОСКВА, 18 — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина не сообщать о планах относительно участия в следующих выборах.

"Павел Николаевич, у меня просьба не отвечать на это вопрос… У Павла Николаевича очень хорошие перспективы, не только на выборах", — сказал Зюганов Грудинину в ходе брифинга в штабе КПРФ, когда журналисты спросили его о планах участвовать в следующих выборах.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>