В Чечне, по предварительным подсчетам, за Путина отдали более 93% голосов

ГРОЗНЫЙ, 18 мар – РИА Новости. Более 93% избирателей проголосовали на президентских выборах за Владимира Путина по предварительным данным, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на митинге в центре Грозного в честь воссоединения Крыма с Россией.

"Хочу поблагодарить чеченский народ за то, что пришли на выборы, показали наше единство и то, что мы не свернем с избранного нами пути. Сегодня чеченский народ сделал свой выбор, более 93% избирателей, по предварительным данным, проголосовали за действующего президента… От всего чеченского народа и себя лично поздравляю с переизбранием действующего президента РФ Владимира Путина ", — заявил Кадыров.

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