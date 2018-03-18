Титов получает 0,63% голосов после обработки 35%, следует из данных ЦИК

Кандидат в президенты РФ от Партии Роста Борис Титов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо во время голосования на выборах президента Российской Федерации

Кандидат в президенты РФ от Партии Роста Борис Титов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо во время голосования на выборах президента Российской Федерации

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов набирает 0,63% голосов на выборах президента РФ после обработки 35% протоколов участковых комиссий, следует из данных ЦИК России.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. На этот пост претендовали восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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