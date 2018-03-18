По данным ЦИК, Грудинин набирает 14,42% после обработки 35% протоколов

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 14,42% голосов избирателей по итогам обработки 35% протоколов с участков, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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