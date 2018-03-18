Выборы президента России показали миру пример демократии, заявила Яровая

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ показали всему миру пример легитимности и демократии, заявила заместитель председателя ГД Ирина Яровая, комментируя предварительные результаты голосования на выборах президента России.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 73,73% после подсчета 35% протоколов с участков, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.

"Россия показала всему миру пример настоящей демократии и легитимности выборов. В условиях беспрецедентного давления извне граждане России выразили огромное доверие нашему национальному лидеру", — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По ее словам, достичь подобного результата помогло в том числе качество избирательного законодательства.

"Качество российского избирательного законодательства задает новые мировые стандарты высокого доверия к избирательной системе. Право выбора участка для голосования "по жизненной ситуации", проявление уважения к гражданину и важности его свободы волеизъявления, создание государством условий для участия в выборах", — сказала вице-спикер ГД.

Она также отметила высокий уровень явки на выборах 18 марта. "Высокий уровень явки — это высокое качество гражданского общества России, что и есть народная демократия. Это высокий уровень доверия, это настроение оптимизма и неравнодушия", — подчеркнула Яровая.

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