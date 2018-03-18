В Турции более 5,5 тысячи россиян приняли участие в выборах президента РФ

АНКАРА, 18 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Более 5,5 тысяч граждан России приняли участие в выборах президента РФ на территории Турции, сообщили РИА Новости представители российских дипмиссий в стране.

"Явка по консульскому округу посольства составила более 1200 человек с учетом досрочного голосования", — сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

По словам генконсула РФ в Анталье Олега Рогозы, граждане РФ активно голосовали в этом курортном городе.

"Были российские туристы, россияне, постоянно проживающие в Анталье, которые ответственно отнеслись к голосованию. Выборы прошли торжественно, в патриотической атмосфере. Люди понимали, что выбирают будущее страны. С учетом досрочного голосования в Аланье и Кемере, у нас приняли участие в выборах около 2000 человек", — сказал Рогоза.

Как отметил пресс-секретарь генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев, выборы прошли в позитивном ключе. "Инцидентов и провокаций не было. По предварительным данным, у нас проголосовали 2302 человека", — сказал собеседник агентства.

Консул РФ в Трабзоне Ильдар Насибуллин сообщил, что на избирательном участке в этом городе инцидентов не было.

"Все прошло спокойно, явка была в два раза больше, чем на парламентских выборах в Госдуму в 2016 году, и составила 85 человек", — сказал российский дипломат.

В целом, явка на выборах президента РФ на территории Турции более чем в три раза превысила явку на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года, в которых приняли участие около 1500 российских граждан.

Как ранее сообщил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, в этом году была значительно расширена география досрочных выборов, которые прошли в семи городах Турции — в Мерсине, Эскишехире, Дарыдже, Кемере, Бурсе, Измире и Аланье, причем в первых четырех городах они прошли впервые.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>