Зюганов считает, что Грудинин блестяще выступил на выборах

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

МОСКВА, 18 — РИА Новости. Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин выступил на выборах блестяще, любой политик может ему позавидовать, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

По итогам обработки 30% протоколов с участков, Грудинин получает 14,96% голосов избирателей и занимает второе место.

"Он на выборах выступил блестяще, любой политик может ему позавидовать", — сказал Зюганов журналистам в ходе брифинга в штабе КПРФ.

Лидер КПРФ призвал всех внимательно изучать результаты выборов, а также ознакомиться с параллельным подсчётом партии, согласно которым Грудинин предварительно набрал на 2% голосов больше, чем заявляет ЦИК.

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