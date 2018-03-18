Зюганов не жалеет о решении выдвинуть Грудинина на выборы

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не сожалеет о решении выдвинуть в кандидаты в президенты Павла Грудинина и не вступить в предвыборную гонку самому.

"Нисколько не сожалею. Считаю, что решение было мудрым и правильным", — сказал Зюганов журналистам, отвечая на вопрос, не жалеет ли он о решении выдвинуть Грудинина, а не вступить самому в избирательную гонку.

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