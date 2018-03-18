Председатель ЦИК Татарстана опроверг сообщения о вбросе на участке в Казани

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Председатель центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов опроверг информацию о вбросе бюллетеней для голосования на одном из избирательных участков в Казани на выборах президента РФ.
Представитель аппарата ЦИК Алексей Нестеров рассказал, что в ЦИК РФ поступило обращение, что якобы на одном из избирательных участков в Татарстане произошел вброс бюллетеней. На продемонстрированном в ЦИКе видео несколько человек жестикулируют вокруг стола, потом со стола падают бумаги. Одни из участников спора их поднимает.
Шагиахметов в ходе прямого включения в ЦИК РФ пояснил, что инцидент происходит на избирательном участке 328 в Казани.
"Как только мы эту информацию увидели, я сразу же направил с выездом на место своего заместителя, начальника юридического отдела, которые уже на месте вместе с руководством территориальной комиссии провели соответствующую проверку", — сказал Шагиахметов.
По его словам, на этом участке было видно доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина и члена избирательной комиссии от КПРФ. Они препятствовали ходу избирательного процесса, перекрывали доступ к избирательной урне. Потом, по словам Шагиахметова, пошли к председателю избирательной комиссии, стали делать замечания по информационному плакату Грудинина. Начали спорить, что этот плакат не должен висеть, нужно его убирать. В ходе спора, рассказал Шагиахметов, они смахнули со стола бумаги, среди которых оказался список избирателей.
"То есть та избирательная документация, с которой работает избирательная комиссия. Это время с криком "Вброс" они бросились к этим бумагам, стали вырывать список избирателей. после этого обратились в полицию, которая присутствовала на участке и видела всю эту ситуацию", — рассказал Шагиахметов.
Полиция, по его словам, направила эту информацию в территориальную избирательную комиссию.
"Я могу сказать, что, исходя из видео, никакого подхода к урнам не было, никто к урнам не подходил. Соответственно, никакого вброса не было", — подчеркнул Шагиахметов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.