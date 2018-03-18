МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава "Справедливой России" Сергей Миронов доволен, что его партия не стала выдвигать своего кандидата на этих выборах, а поддержала Владимира Путина: итоги абсолютно предсказуемы, в том числе у Ксении Собчак.
"Итоги говорят о том, что в первую очередь выборы состоялись, они легитимные, нарушений не было, явка нормальная, хорошая", — сказал Миронов РИА Новости, добавив, что у себя на участке такого количества народа ни на одних других выборах не видел.
"Наш кандидат набрал достойный результат, но результаты других коллег как раз доказывают, что не надо было никого выдвигать, а надо было поддерживать национального лидера", — отметил он.
По его словам, ни один из результатов других кандидатов его не удивил, в том числе Ксении Собчак и Бориса Титова.
"Все абсолютно предсказуемо", — сказал он.
"Я на бумажке нарисовал результаты. У меня получалось: 68 процентов — у Путина, 13 процентов — у Грудинина, 12 процентов — у Жириновского — здесь я, к сожалению, не угадал, а вот Ксении Собчак я дал три процента", — рассказал он.
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