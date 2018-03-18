Наблюдатель из США остался впечатлен проведением выборов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Наблюдатель из США Гилберт Докторов заявил, что остался впечатлен выборами в Крыму, которые были организованы профессионально и прошли без скандалов и манифестаций.

"Меня впечатлил профессионализм, спокойствие, что все шло тихо, без давления, без ажиотажа, без манифестаций, без скандалов. Все шло, как должно быть. Это большое достижение и администрации, и крымского народа", – сказал Докторов журналистам.

По его словам, техническое оснащение участков удивило многих наблюдателей.

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"Электронные системы на урнах — это такая простота и быстрота. Это полная прозрачность выборов. Поздравляю вас с этим техническим достижением", — сказал наблюдатель.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.

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