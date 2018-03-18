Первые данные ЦИК и экзит-поллов: Путин побеждает на выборах президента РФ

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре ЦИК РФ

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре ЦИК РФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Предварительные данные российского ЦИК и данные экзит-поллов ВЦИОМ и ФОМ свидетельствуют о победе Владимира Путина на выборах президента РФ: он набирает от 71,9% до 76,3% голосов избирателей. Второе место среди кандидатов занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрав, по разным данным, от 11,2 до 15,9 %.

Первые данные: Путин лидирует

Как свидетельствуют данные российского Центризбиркома, действующий президент лидирует в гонке, набрав 71,97% голосов по итогам обработки 21,33% протоколов участковых избиркомов.

Данные экзит-поллов также говорят о победе Путина: по данным экзит-полла ФОМ, Путин набирает на выборах президента 76,3%, по данным экзит-полла ВЦИОМ — 73,9%.

На предыдущих выборах в 2012 году Путин набрал 63,6%.

Грудинин второй

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает на президентских выборах 15,9%, свидетельствуют первые предварительные данные ЦИК по итогам обработки 21,33% голосов.

По данным экзит-полла ФОМ, кандидат от КПРФ также занимает второе место, набрав 11,9%. Данные экзит-полла ВЦИОМ говорят о том, что он набирает 11,2% голосов избирателей.

Таким образом, по предварительным данным, на нынешних выборах кандидат от КПРФ набирает меньше, чем кандидат от партии, ее лидер Геннадий Зюганов на выборах 2012 года с 17,7% голосов.

Экзит-поллы ФОМ в день президентских выборов 18 марта 2018 года Экзит-поллы ФОМ в день президентских выборов 18 марта 2018 года

Остальные кандидаты

По предварительным данным ЦИК, кандидат от ЛДПР, лидер партии Владимир Жириновский набирает 6,95%. У Ксении Собчак — 1,39%.

Григорий Явлинский ("Яблоко"), согласно данным ЦИК, набрал 0,77% голосов, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0,61%, Борис Титов (Партия роста) — 0,6%, Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) — 0,62%.

По данным экзит-полла ФОМ, на третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который набирает 6% голосов. У Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") — 2% голосов, Григорий Явлинский, баллотирующийся от "Яблока", набирает 1% голосов. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Борис Титов (Партия роста) набирают по 0,7%, Сергей Бабурин — 0,6%.

Опрос проводился на выходе с избирательных участков на выборах президента РФ 18 марта.

Опрос проводился в 83 субъектах РФ, 737 населенных пунктах, на 1127 избирательных участках среди 112,7 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1%.

Согласно экзит-поллу ВЦИОМ, Владимир Жириновский набирает 6,7%, Ксения Собчак — 2,5%, Григорий Явлинский — 1,6%, Борис Титов — 1,1%, Сергей Бабурин — 1%, Максим Сурайкин — 0,8%.

Опрос проводился на 1,2 тысячи избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Они задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

Всего было опрошено 162 тысячи 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов. Exit poll ВЦИОМ проведен по заказу ЭИСИ 18 марта 2018 года.

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