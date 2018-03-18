Выборы на участке в Люберцах, где был вброс, признаны недействительными

ОДИНЦОВО, 18 мар — РИА Новости. Выборы на участке в подмосковных Люберцах, где ранее был зафиксирован вброс, признаны недействительными, сказала журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

Ранее Коновалова заявила, что в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней на участке 1480. По ее словам, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, а бюллетени из урны аннулируют.

"Сейчас уже по результатам дня голосования, участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени — недействительными. И с таковым решением поехала в территориальную избирательную комиссию", — сказала Коновалова.

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