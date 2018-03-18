Бабурин доволен высокой явкой на выборах

Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин в своем предвыборном штабе на Можайском Валу в Москве

Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин в своем предвыборном штабе на Можайском Валу в Москве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин заявил, что доволен высокими показателями явки избирателей.

"Вечер действительно добрый, потому что явка избирателя высокая. Окончательные итоги выборов будут позже, но уже по явке можно сказать, что заинтересованность людей выбрать свой путь очень высока", — сообщил Бабурин.

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